Saiba o que consta da agenda deste sábado

440.º aniversário da freguesia de São Roque

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de encerramento das comemorações dos 440.º anos da freguesia de São Roque, este sábado, pelas 18 horas, no miradouro de São Roque.

Iniciativa política - CDU

A CDU levará a cabo uma iniciativa política regional, este sábado, às 10h30, no centro da Vila da Ribeira Brava (junto ao Mercado).

Iniciativa política - CDS

O CDS-PP Madeira aborda este sábado, em Câmara de Lobos, junto ao mercado local, “assuntos do interesse da população da Madeira e Porto Santo”, no âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 22 de setembro. Haverá declarações à comunicação social às 11 horas junto ao Mercado local, no centro da cidade.

Iniciativa política - BE

O BE realiza uma iniciativa política regional, este sábado, pelas 10h30, junto ao teleférico do Funchal.

Abertura do Abrigo da Heidi

Inauguração do Abrigo da Heidi, pelas 16h30, na Achada do Teixeira.

‘Roteiro de Animação’

Pelo largo do socorro, no Barreirinha Bar Café (BBC), há estreia absoluta com Jonas Anjo Trio e o seu jazz rock instrumental. Prometem uma hora de boa música a contar a partir das 21h30.

Música ao vivo no Grand Café Penha d’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Mini Eco Bar apresenta a rubrica ‘Analogic’ por intermédio do selector Mr. Mendez.

No sítio onde tudo acontece, nomeadamente no Copacabana, desenrola-se a temática ‘Hit’s Don’t Lie’ com o DJ Luís Gonçalves, enquanto no Jardim Dançante será o DJ Kaytana a assumir a batuta electronica.

Pelos lados de São Vicente a festa não pára. Mia Ferrari abre o certame (22h30) seguindo-se os Lordes Convida (22h45) e ainda a actuação do grupo humorístico 4Litro (00h00). Depois é tempo de ouvir as batidas selecionadas pelo DJ internacional Danny Avila, a que se precede a presença de Nélio Fabrício até às 6 da manhã. Pela Praça da Poncha há DJ Oxy e DJ Sil.

Penúltimo dia do Mega Festival de Insufláveis da madeira, nos Jardins do Lido.

Prosseguem as festividades do arraial da ajuda e mais para Oeste, no Paul do Mar, iniciam-se as Festas do Santíssimo Sacramento com a presença de artistas regionais, tais como Old Temptation, Kontraband e ainda DJ Paul P. Também há a Festa de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.

Sunset no hotel Meliá a partir das 20 horas com DJ Vítor Freitas.

Kiko vai até ao Living Room para mais uma noite alternativa.

Final da grande gala de fados, na Venda do Pico, no Pico dos Barcelos. O evento começa às 20 horas e conta com a presença de Susana Andrade, Manuela Spínola, César Abrantes e Susana Abrantes.