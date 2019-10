Saiba o que consta da agenda desta terça-feira, dia 29 de Outubro

Isabel da Silva Mendes apresenta candidatura no Boutique Hotel

Pelas 18 horas, Isabel da Silva Mendes apresenta candidatura à liderança da Ordem dos Advogados, no Castanheiro Boutique Hotel.

O evento servirá igualmente para anunciar Alexandra Spranger Forte como a candidata da sua Lista R ao Conselho Geral da Ordem pela região.

Esta viagem até à Madeira ficará ainda marcada por uma série de compromissos formais de divulgação desta candidatura junto de algumas das personalidades mais ilustres do arquipélago.

Conferência ‘Brexit: : Impactes políticos e Económicos’ no Liceu

Às 09h45 acontece a conferência ‘Brexit: Impactes políticos e Económicos’, na Escola Jaime Moniz. A iniciativa irá contar com Luís Filipe Lobo-Fernandes, professor catedrático aposentado da Universidade do Minho, sendo dirigida aos alunos e professores desta escola.

Apresentação da prova de trial ‘Porto Moniz Trial 4x4’

Pelas 18h30, realiza-se a apresentação da prova de trial ‘Porto Moniz Trial 4x4’, no Hotel EuroMoniz.

Esta prova é organizada pelo Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz e o Clube Desportivo Nacional - Secção de Automobilismo.

PS reúne-se com Sindicato dos Enfermeiros

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) reúne-se com o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, pelas 15 horas, na sede do sindicato, situada na Rua de Santa Maria.

Albuquerque entrega diplomas de mérito a alunos do CEPAM

Pelas 17 horas, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, entrega diplomas de mérito a 98 alunos do CEPAM

Conservatório, na Av. Luís de Camões Funchal.

Abertura do ‘Oceanos’ no Teatro Baltazar Dias

Às 18 horas, acontece a abertura do evento literário ‘Oceanos’, no Teatro Baltazar Dias. A iniciativa conta com a presença de Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.