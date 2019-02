Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

SINTAP convoca manifestação

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidade com Fins Públicos (SINTAP) leva a cabo uma manifestação de reivindicação aos direitos dos trabalhadores, que terá esta sexta-feira, junto à Estátua de João Gonçalves Zarco, pelas 15 horas.

Visita as obras de reabilitação do centro de convívio

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita, esta sexta-feira, pelas 11h30, o local onde decorre as obras de reabilitação e adaptação do espaço para o Centro de Convívio da fundação João Pereira, na Rua da Marquesa, Ponta de Sol.

Projecto de banda desenhada ‘O Desembarque’

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente, pelas 10 horas, na Escola Básica e Secundária de Machico, numa sessão de trabalho em contexto de aula que envolve os alunos do 12.º ano do Curso de Artes Visuais da respectiva Escola, integrado no projecto de banda desenhada ‘O Desembarque’, alusivo às Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Este projecto assinala o carácter pioneiro que Machico assumiu no povoamento da Madeira e na própria História da Expansão Portuguesa.

Conferência ‘Territórios em Socalcos’

No âmbito do IV congresso mundial ‘Terraced Landscape ITLA” a decorrer em março 2019, a delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos e a Associação Insular de Geografia promovem a conferência ‘Territórios em Socalcos’ que irá ter lugar, pelas 18 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

Esta iniciativa de entrada livre, contará com uma apresentação do presidente da International Alliance for Terraced Landscapes (ITLA), o professor Timmi Tillmann, que apresentará o IV congresso mundial ‘Terraced Landscape ITLA’, seguindo-se um debate participativo alusivo à paisagem em socalcos da Madeira.

Protocolo de cooperação ente Conservatório e Grupo Sousa

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11 horas, na cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode e o Grupo Sousa, que terá lugar no salão nobre estabelecimento de ensino referido.

Este protocolo, válido por dois anos, consubstancia uma colaboração entre as duas entidades como forma de viabilizar a realização de concertos no Porto Santo em 2019 e 2020, com orquestras formadas por alunos do conservatório e elementos do seu corpo docente.

Entrega de prémios aos atletas campeões regionais em 2018

A Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira (ASRAM) realiza, esta sexta feira, a partir das 19 horas, na sala/bar do complexo de piscinas da penteada, a entrega de prémios aos atletas campeões regionais em 2018 nas modalidades de Surf, Bodyboard e SUP.

Visitas as obras do Hospital dos Marmeleiros

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, visita, pelas 10h30, as obras no Hospital dos Marmeleiros.

Novo bispo chega à Região

O novo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, chega esta sexta feira, pelas 16h30, à Madeira.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, pelas 15 horas, a empresa Metal-Park, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, lote 36.

Esta iniciativa tem como objectivo conhecer “in loco” os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

Arrancam as rubricas ‘Mitsubishi Sessions’, em parceria com a Mitsubishi Motors e C. Santos VP, no Barreirinha Bar Café, no Largo do Socorro, Funchal. A convidada artística é Anuska, uma cara habitual no BCC, mas que se estreia com ‘JukeBox’.

Após a abertura da instalação ‘Origem da Ternura’ no passado domingo, no adro da igreja dos Prazeres, pelo artista americano Eames Demetrios, o projecto estende-se agora ao espaço da Galeria da mesma localidade. A inauguração realiza-se às 19 horas.

O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco, pelas 21 horas, de um concerto de tributo aos anos 70, com produção de Paulo Ferraz e direcção de banda de Ricardo Dias. O evento reúne numa só noite não só os clássicos que marcaram a época, mas também o panorama musical português. A interpretação ficará a cargo dos conhecidos artistas Miguel Pires, Vânia Fernandes, Fernando Almeida e Sara Rodrigues.

O Espaço 116 promove, às 21 horas, um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ‘O Olho do Diabo’, de Ingmar Bergman, de 1960.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘O Segredo da Câmara Escura’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo. Com Tahar Rahim, Constance Rousseau e Olivier Gourmet nos papéis principais, esta é uma história de terror com assinatura do aclamado realizador japonês Kiyoshi Kurosawa.

Os Black Dog Blues Band, grupo musical de blues, dá concerto pelas 20h30, no Capoeira Bar, no Caniço.

O 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal, realiza uma festa de homenagem ao grupo americano de jazz, r’n’b, soul, funk e disco, Kool & The Gang.

Pelas 23 horas, o Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. Há oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrem antes da 1 hora. No Garden, a cabina de som terá o DJ Michael C.

Sábado

Espectáculo ‘Maléfica’, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea, num misto de ginástica acrobática, ballet, contemporâneo e ‘magia’. É um trabalho de Casey Canada (Casey’s Dance Studio) e Clara Gouveia (Núcleo de Ginástica Acrobática da Escola Básica e Secundária/Pe da Calheta - projecto do Desporto Escolar da RAM). Sessões às 17 e 19 horas. No domingo há novo espectáculo às 18 horas.

BBC acolhe a selecção musical do jovem Jerry Rancoff, que se despede da ilha após uma temporada por cá. A partir das 18h30 apresentará um set preenchido por breaks, electro, deep house e tech house.

Iniciativa ‘Sextas-feiras Musicais’, no Marina Shopping, Funchal, pelas 19 horas, com actuação de Pedro Garcia, precedida de sessão de autógrafos. Depois há Salazar e as Suas Cantigas.

Música ao vivo no GRAND CAFÉ Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

O filme ‘Suspiria’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

Concerto de aniversário da Orquestra Clássica da Madeira, pelas 18 horas, no Centro de Congressos, com direcção do maestro convidado Martin André e o solista convidado Mario Stefano Pietrodarchi.

O Núcleo Regional da Madeira (NRM), da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da Delegação de Machico, realiza, a partir das 20 horas, a segunda edição da Noite de Fados, no Engenho do Porto da Cruz. Participam os fadistas Maria Alves, Nélio Freitas e Manuel Jardim, acompanhados pelos músicos César Abrantes (guitarra portuguesa), Susana Abrantes (viola de fado), Agostinho ‘o burguês’ (acordeão) e Albertino Miranda (viola).

Noite de Fados no Restaurante Casa de Chá do Faial, pelas 20h30, com organização da AFM - Associação de Fado da Madeira. Actuam os fadistas Ricardo Freitas, Maria José, Rui Fernandes, Laura Silva e Maria Ferreira.

Capoeira Lounge acolhe espectáculo musical dos New Wave Duo, a partir das 20h30, para recordar sonoridades de outros anos.

Espectáculo comemorativo do 55.º aniversário da Associação Orquestra Clássica da Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 21 horas, protagonizado pelos Levados da Breca, que apresentam ‘Todo o Mundo e Ninguém’, com Bernardo Leal (viola baixo), Daniel Rodriguez (actor), Xavier Miguel (actor) e Grupos Danças em Tradição. A direcção artística é de Duarte Rodrigues.

O Copacabana no Casino da Madeira promove a ‘Tee Shirt Party’, com distribuição das novas t-shirts do Casino da Madeira, para o ano de 2019. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. No Garden, a cabina de som contará com as batidas de Migs.

Primeiro evento de 2019 da ‘Tender’, que organiza a temática ‘Foundation’ no restaurante nipónico ‘Shu.Aka’. A música estará sob o comando do DJ Hernandez.

A discoteca Copacabana realiza a festa ‘The Tee Shirt Party’, com distribuição das novas t-shirts Casino da Madeira para o ano de 2019. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. No Garden, a ‘batuta’ será do DJ Migs.

Clube Vespas realiza a festa ‘Welcome Girls’, com o DJ Maurílio Freitas. Entrada grátis até às 2 horas e oferta de duas bebidas às mulheres. Depois dessa hora, elas pagam 5 euros e eles 10, totalmente consumíveis.