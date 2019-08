Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Albuquerque visita via expresso da Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta sexta-feira, pelas 18 horas, a empreitada de construção da via expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo.

Recorde-se que a inauguração da via expresso entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo estava inicialmente prevista para o início de 2019, tendo Miguel Albuquerque actualizado, em Fevereiro, a previsão para a conclusão da ‘via rápida’ para este Verão.

Conferência socialista sobre regiões ultraperiféricas

O Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, recebe esta sexta-feira, a partir das 18 horas, uma conferência do Partido Socialista Europeu subordinada ao tema das regiões ultra-periféricas. O debate vai centrar-se na importância das políticas de coesão na redução das desigualdades entre as diferentes regiões da UE.

A iniciativa contará com vários oradores nacionais e internacionais, destacando-se a participação de: Paulo Cafôfo, Emanuel Câmara, Carlos Pereira, a eurodeputada Sara Cerdas e a candidata a deputada Marta Freitas. O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o eurodeputado Pedro Marques também estarão presentes.

Encerramento do projecto ‘Faz-te às Férias’

Realiza-se, esta sexta-feira, pelas 14h30, no Museu Imprensa de Câmara de Lobos, a festa de encerramento do projecto ‘Faz-te às Férias’. Na iniciativa, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Iniciativa política - CDU

A CDU promove uma iniciativa política, no centro da Vila do Porto Moniz, junto ao acesso para o cais, sobre as assimetrias regionais e o investimento público na Madeira, estando prevista uma intervenção política às 11 horas de Edgar Silva, coordenador regional e cabeça-de-lista da CDU nas próximas Eleições Regionais.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Regionais de 22 de setembro realiza, pelas 15 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, uma iniciativa política, relacionada com o voto antecipado

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta sexta-feira, pelas 15 horas, as instalações da empresa Ilha Pneu, na Zona Franca Industrial, no Caniçal.

Pagamentos IDE

O presidente do Governo Regional estará presente, pelas 11 horas, no salão nobre do Edifício do Governo Regional, na cerimónia de entrega de pagamentos por candidaturas ao IDE.

Iniciativa política - JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza um convívio, esta sexta-feira, das 19h às 23 horas, no restaurante ‘A Pinheira’.

Iniciativa política - BE

O Bloco de Esquerda (BE) promove esta sexta-feira, uma iniciativa política, a ter lugar, pelas 10 horas, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Iniciativa política - PTP

O Partido Trabalhista Português (PTP) promove uma iniciativa política junto à Câmara Municipal do Porto Santo, pelas 11 horas.

Iniciativa política - CHEGA

O Partido CHEGA promove uma iniciativa política, denominada pelo partido como: ‘Dar voz a quem não tem’. Esta sexta-feira, estará, pelas 10h30, com os guardas prisionais, junto a estrada que dá acesso a estabelecimento prisional do Funchal.

Iniciativa política - PURP

O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) promove uma iniciativa política, pelas 15 horas, em frente ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.