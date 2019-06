Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Premiados do projecto ‘A Tua Vez’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entrega esta quarta-feira, pelas 15h30, na Quinta Vigia, os prémios aos alunos que participaram no projecto ‘A Tua Vez’, destinado a alunos do terceiro ciclo. Numa iniciativa promovida pela Secretaria Regional da Educação.

Homenagem aos trabalhadores dos Horários do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 12h30, nas instalações da empresa Horários do Funchal, onde presidirá à cerimónia de homenagem e entrega de medalhas aos funcionários da empresa.

Semana Regional das Artes 2019

Inauguração da Exposição Comemorativa dos 20 anos da Exposição Regional de Expressão Plástica, no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 14h15. O presidente da ALM, Tranquada Gomes, estará presente na ocasião.

Semana do Ambiente do Funchal

Esta quarta-feira, realiza-se, pelas 9h45, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão de abertura da 3.ª conferência: ‘Desafios para a cidade na gestão dos resíduos’, integrada na Semana do Ambiente do Funchal 2019. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, fará a abertura do evento.

Dia do Ambiente

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais comemora o Dia do Ambiente com 48 alunos, a bordo de um catamaran.

São crianças, adolescentes da fundação Zino e projecto ‘Ponto e Vírgula’ que terão a oportunidade de visitar a Reserva do Garajau e avistar cetáceos ao largo do Funchal.

A visita será acompanhada pela secretária com a pasta do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, e pelos técnicos da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente e do Instituto do Florestas e Conservação da Natureza e tem o objectivo de sensibilizar para a necessidade de proteger o ambiente, mostrar a evolução dos indicadores ambientais na Madeira, dando ainda a conhecer as áreas marinhas protegidas ‘SIC Cetáceos’ e Reserva do Garajau.

A embarcação sairá da Marina do Funchal às 10 horas.