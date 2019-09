Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Sessão de Boas Vindas - Programas de Emprego

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, vai estar presente, esta quarta-feira, pelas 12 horas, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, para a sessão de boas vindas destinada à população ali inscrita que inicia este mês programas de emprego.

‘Conferências do Teatro, Madeira de A a Z’

Esta quarta-feira, realiza-se mais uma sessão das ‘Conferências do Teatro, Madeira de A a Z’, a ter lugar, como habitualmente, no Teatro Municipal Dias, pelas 18 horas.

Albuquerque visita obras concluídas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras no Jardim do Garajau, pelas 18 horas.

Antes, pelas 11 horas, visita as obras agora concluídas no Campo Adelino Rodrigues, na escola secundária Jaime Moniz.

Novas instalações do Centro de Rastreio do Cancro da Mama

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita as novas instalações do Centro de Rastreio do Cancro da Mama, pelas 14h30.

Conselho de Governo

O Conselho do Governo Regional reúne-se esta quarta-feira. Pelas 12 horas serão prestadas declarações na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Congresso Nacional da APAVT – Apresentação

Apresentação formal do Congresso Nacional da APAVT, pelas 17 horas, no Savoy Palace Madeira. A cerimónia será presidida pela presidente da direcção da Associação de Promoção da Madeira, Paula Cabaço e pelo presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira.

Nova aplicação móvel do Município do Funchal

Apresentação da nova aplicação móvel do Município do Funchal, que disponibiliza funcionalidades no domínio da mobilidade, entre outros serviços camarários, a ter lugar, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião, que faz parte do programa da Semana da Mobilidade do Funchal 2019.

Iniciativa política - PSD

O PSD/Madeira realiza, esta quarta-feira, no Largo da Praça, em Machico, um comício que conta com a presença do presidente do Partido, Miguel Albuquerque.

Antes e depois das intervenções políticas, agendadas pelas 20 horas, a animação musical estará garantida pelo Conjunto Musical ‘Galáxia’ e por Rúben Aguiar.

Iniciativa política – PDR

O PDR promove, a partir das 10 horas, o contacto com a população no concelho da Calheta e zona litoral da Ponta do Sol (Madalena do Mar).

Iniciativa política – JPP

O JPP irá realizar, esta quarta-feira, uma reunião com os estivadores na sede do Caniçal, Zona Franca da Madeira, pelas 9h45, com declarações previstas à comunicação social pelas 10:45

Iniciativa política – PS

A candidatura do PS Madeira às Eleições Regionais da Madeira 2019, liderada por Paulo Cafôfo, tem a seguinte agenda de campanha para quarta-feira: pelas 16 horas, uma arruada no Funchal e, pelas 21 horas, um comício no Bairro da Nazaré.

Iniciativa política – PTP

O PTP promove uma acção política, pelas 12 horas, junta à rotunda do Arco da Calheta.

Iniciativa política – RIR

O RIR estará presente no hospital dos Marmeleiros, na freguesia do Monte, numa iniciativa política, com declarações à comunicação social pelas 12h30, junto ao hospital.

Antecedendo esta acção o RIR fará o ‘porta a porta’ na nessa mesma freguesia durante toda a manhã.

Iniciativa política – CHEGA

O líder nacional do CHEGA, André Ventura, fala à comunicação social, pelas 10 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

Iniciativa política – CDS

No âmbito das eleições legislativas para a Assembleia Legislativa da Madeira que se realizam a 22 de setembro, a candidatura de Rui Barreto à presidência do Governo Regional dedica esta quarta-feira, a acções de campanha no centro do Funchal, privilegiando o contacto directo com as populações e comerciantes.

O candidato e líder do CDS irá prestar declarações à comunicação social às 12h30, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Iniciativa política – CDU

A CDU desenvolverá diversas iniciativas da campanha eleitoral no concelho de Câmara de Lobos, esta quarta-feira, estando previsto um almoço/comício no Curral das Freiras, que contará com a participação de Edgar Silva, cabeça-de-lista nas próximas Eleições Regionais, com as intervenções políticas às 13 horas, no ‘Restaurante do Gabriel’, no final do Caminho da Fajã Escura.

Iniciativa política – IL

A partir desta quarta-feira e até ao dia das eleições estará na Madeira o presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto.

Assim, e para um primeiro contacto, serão prestadas declarações esta quarta-feira, pelas 16 horas, junto à entrada principal do Palácio de São Lourenço.