Sabe como funciona o processo de limpeza?

Para uma limpeza ser feita de modo adequado é necessário que ela seja eficaz e eficiente.

Qual a diferença?

Eficaz é quando a limpeza é bem-feita e no final o seu resultado é duradouro.

Eficiente é quando a limpeza é feita da melhor maneira possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos.

Para conseguir uma limpeza profissional com a máxima excelência, uma forma simples é considerar os quatro fatores variáveis descritos no conhecido círculo de Sinner – a acção mecânica, a acção química, a temperatura e o tempo. Ao ter estes fatores em conta irá aumentar a eficácia e a eficiências do processo de limpeza.

Um bom processo de limpeza vai de encontro ao equilíbrio ideal entre estas 4 variáveis.

Estes quatro fatores são contemplados num diagrama conhecido como círculo de Sinner:

1) Acção mecânica: corresponde à força necessária a aplicar no processo de limpar. Esta força pode ser exercida, pelo operador, manualmente (como por exemplo, o passar um pano ou esfregão para eliminar a sujidade – ato de limpar ou esfregar) ou mecânica quando esta força é aplicada com auxílio de uma máquina ou equipamento específico. Para este passo, é fundamental conhecer perfeitamente as ferramentas ao seu dispor, uma vez que o uso indevido pode provocar uma rápida deterioração das superfícies e equipamentos.

2) Acção química: é a ação feita pelos produtos químicos de limpeza utilizados no processo, sobre a sujidade. É fundamental a utilização correta dos produtos e aplicar a dosagem recomendada, de modo a se obter os melhores resultados sem comprometer o resto do processo ou até mesmo as superfícies. O aumento da concentração dos produtos acima do indicado pelo fabricante não melhora necessariamente o efeito de limpeza, mas irá aumentar o tempo necessário para a neutralização das superfícies/remoção de espuma formada. Trata-se de um dos fatores fundamentais, já que sempre é necessário escolher o produto que melhor se adapte ao tipo de limpeza pretendida, utilizando-o sempre nas doses recomendadas. Essa é a única forma de conseguir os melhores resultados, sem comprometer as superfícies nem prejudicar a saúde das pessoas.

3) Temperatura: é um fator chave na aplicação e ação de alguns produtos químicos. Por exemplo, na remoção de gorduras a elevação da temperatura é essencial se quisermos poupar as restantes variáveis, nomeadamente na força exercida e na quantidade de produto químico necessário para a remoção da gordura. O mesmo se passa com peças de tecido que podem ser danificadas com a utilização de temperaturas elevadas, logo este fator tem que ser desconsiderado e teremos que compensar com o aumento das restantes variáveis;

4) Tempo: esta variável depende do tipo de superfície, o tipo de sujidade e do produto a ser usado. Para um produto fazer a sua ação é necessário deixar atuar. Para tal é necessário tempo de atuação. Mas ao respeitar os tempos de atuação, irá poupar no tempo que despende para a ação mecânica pois será necessário mesmo força para remover a sujidade em questão.

Esta fórmula apresentada é uma fórmula simples, que serve para elucidar o modelo que qualquer ação de limpeza deve seguir. Esses fatores podem ser combinados de maneira diferente, de acordo com a necessidade de limpeza e a sujidade existente, a superfície a ser limpa e os meios disponíveis para realizar a ação.

O objetivo é conseguir ir reduzindo o fator tempo sem aumentar os outros fatores, como consequência da otimização das técnicas utilizadas.

Ao fazer as suas limpezas agora já sabe como esta funciona e como a poderá otimizar poupando em várias vertentes, desde poupança nos produtos, no tempo, na energia, as próprias superfícies e poupar-se a si!

Procure o equilíbro certo para cada tipo de situação.

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza profissionais da sua marca registada Biosoluções e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e veja como estes poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis!

Estamos sempre disponíveis para ajudar na implementação de processos e sistemas que tornam a sua limpeza mais inteligente.

É importante implementar nos processos de limpeza e higienização os procedimentos correctos. Solicite um de nossos consultores para avaliar e apresentar os melhores procedimentos a ser adotados.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Faça a sua parte!