Sábado mais ‘quente’, mas com mar agitado na Costa Norte e Porto Santo

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje (23 de Fevereiro) o céu apresentar-se-á geralmente pouco nublado.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de sueste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas.

A registar ainda uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.

Relativamente ao estado do mar, recorde-se que a costa Norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sobre aviso amarelo devido à agitação marítima, que irá vigorar até às 18 horas. Estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de altura.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.