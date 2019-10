Rum da Madeira promovido na Alemanha

O Rum da Madeira será promovido na próxima semana, em Berlim, na Alemanha, no âmbito da 13.ª edição da Feira Bar Convent Berlin, através da realização de um masterclass, organizado pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

Serão abordadas diversas temáticas sobre o Rum Agrícola da Madeira, nomeadamente “um conjunto singular de factores que vão desde a geografia, a geologia, as condições climatéricas da Região, as variedades de cana-de-açúcar utilizadas na produção, o método de produção e envelhecimento, assim como o ‘know-how’ acumulado ao longo de séculos”, refere a secretaria Regional da Agricultura e Pescas. Em destaque estará ainda uma prova comentada de Rum da Madeira a cargo dos produtores Sociedade dos Engenhos da Calheta, Florentino Izildo Ferreira – O Reizinho, J. Faria & Filhos - Engenhos do Norte e William Hinton - Engenho Novo da Madeira.

Este Masterclass, será orientado por Ian Burrel, ‘The Rum Global Ambassador’, actualmente uma das referências a nível mundial no sector, que irá partilhar as suas experiências e conhecimento do Rum da Madeira com todos os presentes no evento.

Recorde-se que Ian Burrel esteve presente, em 2018, no II Festival do Rum da Madeira, tendo visitado todos os produtores de Rum da Madeira.

Para além da realização do masterclass, o produtor ‘William Hinton – Engenho Novo da Madeira’ estará também presente no evento, com stand próprio.

Desde a sua criação, em 2007, que o Bar Convent Berlim é uma das principais feiras internacionais para a indústria de bar e bebidas. Este ano, Berlim volta a receber as marcas e os profissionais da área, e o evento assume-se como único, reunindo marcas de renome e marcas de cariz mais artesanal, proporcionando uma experiência enriquecedora aos visitantes.

Ao longo dos dois dias de feira, são esperados cerca de 9.000 visitantes para troca de contactos, realização de negócios e aquisição de novos conhecimentos sobre produtos e inovações.

A realização desta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.