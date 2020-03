Rui Barreto quer trabalho em rede entre Governo, municípios e Madeira Parques

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, presidiu, esta manhã, dia 4 de Março, à cerimónia de celebração de contratos com dois novos investidores no Parque Empresarial da Ribeira Brava. Esta cerimónia decorre de um acordo celebrado com o Município Ribeirabravense que vai atribuir benefícios fiscais às empresas que se instalarem no parque empresarial do concelho.

Na acção, para além do secretário de Economia, o presidente da administração da Madeira Parques, Gonçalo Pimenta, e dos investidores, esteve presente o presidente do Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

Na oportunidade, o secretário regional de Economia realçou a importância do trabalho da Madeira Parques Empresariais para a rentabilização das suas infraestruturas, um investimento realizado pelo Governo Regional em todos os concelhos da Região.

“Nós estamos aqui para apoiar o investimento. Nós temos uma visão desempoeirada. Muitas vezes, na nossa terra, nós perdemos energias, tempo, dinheiro e investimento, porque olhamos para o nosso umbigo, para as nossas capelinhas, e não sabemos trabalhar em rede”.

“Não é possível, numa terra tão pequena, com 250 mil habitantes, com enormíssimas capacidades, onde de facto o oceano e a nossa orografia não são uma ameaça, mas uma oportunidade, se nós não conseguirmos dialogar uns com os outros, conversar uns com os outros, usar a capacidade dos Municípios, usar a Madeira Parques e, no caso, os parques empresariais e o Governo Regional, para trabalharmos todos em rede, nós só vamos levar a que o investimento não apareça”.

O secretário com a tutela da Economia garantiu que o Governo irá criar as condições para que “o investimento se faça cada vez mais rápido” e para que “todas as instituições públicas acompanhem a dinâmica e a velocidade de quem quer investir”.

Por seu lado, o Presidente da Madeira Parques Empresarias, Gonçalo Pimenta, destacou a importância da cooperação entre a o Governo Regional, a MPE e a o Município da Ribeira Brava, na celebração dos novos contratos.

Refira-se que o acordo celebrado entre a Madeira Parques e a Câmara Municipal da Ribeira Brava cria um conjunto de incentivos e de isenções no pagamento de taxas e licenças para os empresários que instalarem os seus negócios no parque empresarial daquele concelho.

Os dois investidores que hoje celebraram contrato com a MPE – a Benigal, Sociedade Unipessoal Lda. e a Estalagem da Encumeada - representam investimento na ordem dos 300 mil euros e vão criar cerca de 15 novos postos de trabalho.

Recorde-se que o Parque Empresarial da Ribeira Brava tem 11 empresas instaladas que empregam um total de 60 trabalhadores, gerando um volume de faturação anual na ordem dos 90 mil euros.