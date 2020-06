Rui Abreu sublinha importância dos investimentos da comunidade russa na Região

O director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu, afiançou este sábado (dia 6 de Junho) que irá manter um “relacionamento muito próximo com a comunidade russa na Madeira”, que escolheu a Região não só “para residir”, mas também “para investir e desenvolver os seus negócios”.

A garantia do governante foi dada à saída da reunião mantida com Maria Marochkina e Anna Palcy, presidente e presidente honorária, respectivamente, da Associação Onda Russa.

Nos últimos anos, adiantou Rui Abreu, esta comunidade cresceu muito na Madeira, graças ao Golden Visa e a outros investimentos realizados, contando actualmente com mais de 1.500 russófonos.

Se a primeira vaga de emigração do Leste europeu, recordou Rui Abreu, incidiu no sector da construção civil, “assumindo um importante papel no desenvolvimento da Região Autónoma”, nos últimos cinco anos “temos assistido a uma emigração que escolhe a Madeira para investir, continuando a contribuir para a criação de riqueza”, apontou.

“Para nós esta comunidade é importante, porque já tem muitos investimentos na Madeira e nós queremos mais”, disse o director regional, assumindo que quer manter um “relacionamento de proximidade” com a Associação Onda Russa. Ela também, interessada em trazer mais cidadãos russos para a Madeira, aproveitando as muitas vantagens de investimento na Região, como o Golden Visa.

Esta mudança de paradigma, continua a ter grande relevância para a economia regional, e acontece devido à “grande qualidade de vida que aqui encontram”, graças ao “bom clima”, à “forma amigável hospitaleira e tolerante como são recebidos” e à “gastronomia”.

Preservar e dinamizar a cultura e a língua russa, são outros dos grandes objectivos desta Associação. “Temos alunos madeirenses jovens e adultos interessados na cultura russa e interessados em aprender a língua russa”, referiu, sublinhando que as aulas de russo também são muito solicitadas pelos profissionais do sector imobiliário e pelos idosos.

A comunidade russa, de olhos postos no futuro, pretende ainda criar uma biblioteca, uma vez que possui um grande espólio de livros, contado com o apoio da Embaixada Russa em Portugal para a concretização deste projecto.

Rui Abreu falou ainda das datas marcantes para esta comunidade, como são os casos do Dia da Vitória e Paz celebrada a 9 de Maio, dia em que também homenageiam os mortos da Segunda Grande Guerra. “Esta data é muito importante para a comunidade, porque quase todas as famílias têm alguém que morreu na 2ª Guerra Mundial”.

Recorde-se que este é o quatro encontro inserido no ciclo de reuniões o movimento associativo promovido pela Direcção Regional das Comunidades e da Cooperação Externa.

A primeira reunião aconteceu com a VENECOM, uma associação da Venezuela, a segunda com a Associação Luso Sul-Africana de Portugal, e a terceira com a Associação Cultural e Recreativa dos Africanos na Madeira.