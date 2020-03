Cristiano Ronaldo ludibriou o batalhão de jornalistas que o aguardava à entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, entrando, alegadamente, pela porta de saída do Centro Hospitalar, em frente à escola Horácio Bento de Gouveia.

O craque madeirense entrou pelo próprio pé na Ala Poente desta unidade hospitalar seguindo rumo à unidade de AVC, onde Dolores Aveiro está internada.