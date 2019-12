Ronaldo feliz com prémio atribuído à Madeira

Cristiano Ronaldo voltou a mostrar orgulho na sua terra natal e fê-lo através da sua conta de Instagram, onde enalteceu o facto de a Madeira ter sido considerada, uma vez mais, a melhor ilha insular do mundo.

“Ilha da Madeira, o principal destino de ilhas do mundo em 2019!! Pela 5.ª vez, a minha cidade natal recebeu o prémio da melhor ilha do mundo, e não posso estar mais feliz com isso”, escreveu o craque madeirense no Instagram.

O jogador da Juventus publicou um vídeo sobre a Madeira, convidando os seus seguidores a descobrir mais sobre o lugar de onde vem, agradecendo a quem votos na Madeira.