Respirar e dançar no regresso da Hora da Boa Vida

Inspirar, alongar, expirar. A rubrica ‘Hora da Boa Vida’ regressa esta sexta-feira para sugerir uma preparação para um fim-de-semana sereno - aproveitando ainda a energia de dois feriados seguidos e, eventualmente, uma sexta-feira de folga.

Para isso, ‘Azulfit Yoga e Pilates Retreat’ organizou o ‘At Home Retreat Weekend’, um retiro com aulas de yoga e de meditação online, que começa esta sexta-feira às 17 horas.

Primeiro, até às 18 horas há uma aula ao vivo de boas-vindas, e às 20 horas começa uma aula de Yin Yoga orientada para Revigorar e Descansar.

O evento continua amanhã, sábado, às 9 horas com uma aula de ‘Full Body Flow Yoga’ e, pelas 17 horas com o ‘Pilates and Retreat workbook: going deeper’. No Domingo, novamente às 9 horas, há uma aula de Flow and Reset Yoga.

“Junte-se a nós para conectar-se enquanto o guiamos por uma experiência de retiro no conforto da sua casa. Com inspiradoras sessões ao vivo de yoga e de Pilates, receitas, videos instrutivos e o apoio de especialistas, este retiro em casa é tudo o que precisa para se revigorar, conectar e inspirar, levando um pouco do paraíso dos retiros para a sua própria casa. Guiado pelos nossos incríveis instrutores”, escreve a organização na página do evento que criou no Facebook, e a partir da qual pode seguir o evento.

Para aqueles que preferem alternar os alongamentos com um pé de dança, entre as 19 e as 22 horas de hoje e de amanhã, o Living Room continua com o formato ‘live streams’ a que deu início na pandemia.

Assim, para além do ‘From One Living Room to Another’ a organização do espaço madeirense criou dois novos conceitos: ‘Living Academy’ e ‘Back to Living’, que serão transmitidos em directo a partir do bar funchalense. O primeiro conta com os alunos da academia de música do Living, e o último com ‘selectors’ conhecidos da ilha.

“O já conhecido ‘From One Living Room to Another’ será transmitido a partir das residências dos DJ’s selectors e amigos convidados que se juntarem a nós. Este mês damos especial destaque à Fuse Records e também à FAINA que vem até nós através da Fuse Records”, escreve a organização na página do evento.

E para quem prefere assistir ao vivo, o Living Room também está de portas abertas.