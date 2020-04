Residentes na Nova Cidade infectados por covid-19 vão para hotel no Cabo Girão

O Village Cabo Girão, na Freguesia de Câmara de Lobos, é a unidade hoteleira escolhida para acolher os cidadãos infectados da Covid-19 e residentes no bairro social Nova Cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, confirmou ao DIÁRIO a escolha por ser “a unidade hoteleira que oferecia melhores condições”. Nega que na base desta decisão tenha sido levada em linha de conta a capacidade da unidade hoteleira como forma de poder dar resposta a um eventual aumento de número de casos de cidadãos infectados.

“A opção desde a primeira hora é que fosse uma unidade hoteleira do concelho, de preferência na freguesia [de Câmara de Lobos], onde só existem duas unidades hoteleiras. Para o confinamento total que nós queremos, esta foi a melhor solução encontrada. Por isso estamos a preparar a operação de transferência, apenas daquele núcleo de pessoas infectadas no bairro social da Nova Cidade, tendo em conta que estão num bairro social e que em termos arquitectónicos não nos dá garantias de confinamento”, argumentou.

O autarca do PSD esteve esta manhã reunido com os secretários com as pastas da Saúde e dos Assuntos Sociais e com a equipa de trabalho envolvida nas operações levadas a cabo nas unidades hoteleiras onde já decorrem quarentenas impostas pelo Governo Regional, nomeadamente aos cidadãos desembarcados na Região vindos do exterior. O objectivo foi articular a operação de transferência dos cidadãos que vão ser encaminhados da Nova Cidade para o hotel no Cabo Girão. “Estamos a montar a logística que é complexa, para garantir a segurança de todas as pessoas”, frisou.

O autarca foi recebido no Cabo Girão por protestos de populares que contestam a opção.

Pedro Coelho tentou acalmar as hostes, dando garantias de segurança à comunidade em geral. Reconhece que esta é “uma situação muito particular” e garante que este procedimento de confinar este grupo obrigado a cumprir quarentena, não será alargado a outros munícipes sujeitos ao mesmo isolamento.

“O importante é todos cumprirem as orientações que são dadas pelas autoridades de saúde”, concretizou.