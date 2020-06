Reputação da Madeira em tempos de pandemia saiu reforçada, defende Diáspora

A reputação da Madeira em tempos de pandemia saiu reforçada aos olhos dos empresários da diáspora madeirense que estão a investir na Região. Esta foi uma das mensagens transmitidas ao director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu, durante uma reunião mantida esta terça-feira, com um empresário sul-africano que tem vários investimentos imobiliários na Região.

“O sentimento que existe é que a reputação da Madeira sai muito reforçada devido à forma como o Governo Regional lidou com a Covid-19” sublinhou Rui Abreu, destacando que o facto de a Região registar poucos infetados e nenhuma morte contribui para esta sensação.

Durante o encontro, foram abordados os investimentos que estão a ser desenvolvidos pelo empresário na Região, na área do Turismo e do Imobiliário de luxo. Um investimento hoteleiro na zona do mercado e a construção de um empreendimento de luxo no Largo do Colégio.

Segundo Rui Abreu, o empresário acredita que passada esta crise pandémica, a Madeira possa manter e até reforçar o turismo de férias e o turismo residencial e que procura a Região para segunda residência.

O empresário sul-africano mantém os seus negócios no seu país, esperando uma recuperação económica dentro do novo quadro político. Paralelamente, nesta fase mais confortável da sua vida, pretende manter a maior parte dos seus investimentos na Madeira, sendo “um grande contributo para a economia regional”, frisou Rui Abreu que deixou o compromisso em “manter um contacto próximo, permanente e assíduo” com os empresários, uma vez é intenção do Governo Regional realizar iniciativas com a vinda de investidores exteriores ou parceiros futuros dos empresários da Diáspora madeirense.