Repavimentação da Estrada dos Álamos já começou

Através de uma nota de imprensa enviada à redacção, a Câmara Municipal do Funchal revela que deu hoje início às obras de repavimentação da Estrada dos Álamos, em mais um investimento municipal com vista a beneficiar a rede viária do concelho, numa artéria particularmente concorrida entre as freguesias de Santo António e São Roque.

O vice-Presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, realça que “colmatar as assimetrias que ainda existem no concelho tem sido uma das grandes prioridades do executivo municipal, acrescentando que “estas intervenções contemplam um trabalho substancial e um grande esforço municipal, seja em termos de planeamento funcional, bem como financeiro, salvaguardando-se sempre o habitual funcionamento da cidade do Funchal”.

“Os resultados destes investimentos são visíveis e vão desde uma maior capacidade de resposta aos fluxos de movimentação urbana, central ou até nas periferias, até à segurança acrescida na mobilidade e a maior sustentabilidade das estradas municipais, evitando casos extremos de degradação”, sustenta.

A obra em causa implica o condicionamento do trânsito automóvel nesta via, entre a rotunda do Centro de Saúde de Santo António e a rotunda da Igreja dos Álamos, pelo que o Município apela à compreensão de todos os automobilistas, lamentando qualquer transtorno causado, mas enaltecendo que esta intervenção beneficiará todos aqueles que ali circulam.

A Câmara Municipal do Funchal investiu, nos últimos três anos, 1,4 milhões de euros na reabilitação da rede viária do concelho, num total de 22 intervenções e quase 19km de estradas, que compreenderam várias freguesias, com especial incidência nas Zonas Altas do Funchal, onde se registam necessidades muito específicas ao nível das acessibilidades. Miguel Silva Gouveia sublinha que “este é um investimento contínuo e que prosseguirá no próximo ano, permitindo-nos assegurar cada vez melhores condições de mobilidade e de segurança à população”.