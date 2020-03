Renovação do Centro de Saúde da Nazaré, no Funchal, quase concluída

Uma comitiva liderada pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e acompanhado pela secretária regional da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, esteve esta manhã a visitar as obras de requalificação do Centro de Saúde da Nazaré, que estarão na fase final, mas ainda sem uma data definida para a sua conclusão.

Segundo o ‘dono’ da obra, Pedro Ramos, este projecto visou “aumentar o espaço físico do Centro de Saúde” que serve uma população já considerável e, assim, “aumentar a capacidade de resposta na zona do Funchal”, à semelhança do que ocorreu no Centro de Saúde do Bom Jesus, “obras que tiveram um grande impacto”, ainda que durante dois anos com avanços e recuos, quando concluído acredita que “será muito bom para os profissionais”.

Naquela que foi a terceira visita às obras, o governante salienta que as “obras estão numa fase final”, salientando o facto de apesar do aumento do número de gabinetes estas não serão personalizadas para médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde, mas sim por especialidades ou áreas, cuja distribuição será gerida pelo responsável do centro de saúde.

Pedro Ramos destacou que é este modelo de gestão dos espaços físicos por áreas de actuação (cirúrgica, médica, obstétrica, mental, etc), que será implementado no futuro novo hospital da Madeira dentro de anos. “Este é mais um dos centros que têm vindo a ser feito com investimento do Governo Regional e que na última legislatura tivemos 15 centros de saúde. Estamos quase a finalizar um outro centro, o antigo hospital da Calheta, que também estará pronto em breve e que visitaremos no final das obras, feitas em conjugação com a Santa Casa da Misericórdia da Calheta. Estes dois projectos revelam que a saúde é um dos pilares da actuação deste Governo”, apontou ainda.

O governante aproveitou para elogiar e ressalvar a compreensão dos profissionais e utentes do centro de saúde que ao longo deste período tiveram que suportar as sempre ruidosas obras, lembrando ainda que parte das consultas que deviam ser prestadas neste espaço têm sido realizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça.