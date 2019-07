Reitor da UMa apresentou estudo sobre sobrecustos da insularidade a Tranquada Gomes

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebeu hoje, em audiência, o Reitor da Universidade da Madeira (UMa), José Carmo, que se fez acompanhar pelo vice-Reitor Sílvio Moreira Fernandes.

Neste encontro, o Reitor apresentou as conclusões de um estudo desenvolvido pelas Universidades da Madeira e dos Açores para a determinação da compensação dos sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia, que estas instituições do ensino superior têm direito a receber do Estado.

Apresentou ainda as propostas defendidas pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para a promoção do ensino superior, que passam pelo reforço da acção social, pela melhoria do modelo de financiamento e das condições de qualificação dos docentes.

Tranquada Gomes enfatizou a importância de estar reconhecido, em sede de Orçamento do Estado, o direito das Universidades Madeira e dos Açores a uma compensação pelos sobrecustos que advêm do facto de estarem localizadas em regiões ultraperiféricas, e afirmou que o Parlamento Regional apoiará as iniciativas que visem a efectivação dessa compensação, que considerou plenamente justificada.

Destacou igualmente o bom relacionamento institucional entre a Assembleia Legislativa e a Universidade da Madeira e as iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre as duas entidades.