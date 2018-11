Região vai ter Provedor da Administração Pública

Acompanhar e fazer a gestão das reclamações de cidadãos e empresas é o objectivo da proposta do Governo, que está inserida num pacote que estabelece os princípios gerais da prestação digital dos serviços públicos.

Referência ainda no DIÁRIO para o Concurso do hospital que ainda não foi lançado. Governo invoca questões técnicas para não cumprir com os prazos por si definidos. Já Assembleia da República aumenta montante do financiamento da obra pelo Estado e faz baixar juros da dívida da Região.

Destaque ainda para José Prada, presidente da Comissão de Inquérito à TAP, que refuta acusações de inutilidade e garante conclusões para o primeiro trimestre de 2019. “O objectivo será alcançado” admite o madeirense.

No desporto o treinador português, Petit chega com vontade de colocar o Marítimo “no lugar que merece”.

