A Região bateu o recorde de empresas em layoff e regista 43.493 trabalhadores abrangidos pelo regime simplificado. Este apoio canalizado pela Segurança Social já ultrapassou os 17 milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa se hoje do DIÁRIO de Notícias e que pode ler na página 3, juntamente com os números das baixas por isolamento profiláctico, que atingem mais de 2.200 pessoas.

Antes, na página 2, saiba que o mar está ameaçado pela área de poluição por resíduos de hidrocarbonetos, na foz da Ribeira dos Socorridos e que abrange toda a plataforma junto à orla costeira. Sobre este caso, a Empresa de Electricidade arrisca uma multa até 45 mil euros.

No que diz respeito à política, o PS quer acabar com “desrespeito” no Parlamento e, por isso, vai apresentar um projecto de resolução para mudar as regras. Saiba quais as propostas na página 12. Ainda sobre casos ligados à política, descubra porque um apoio financeiro criado em Santana está a gerar polémica, na página 5.

Já nas páginas 10 e 11 falamos sobre o abandono animal e o facto de cerca de 500 animais aguardarem nos canis por uma famílias que os adopte.

Por fim, após 42 dias, surgiu um novo caso de covid-19 na Região. Na página 14 falamos sobre as condições em que foi detectado um novo caso importado de Lisboa.

