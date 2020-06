Recorde de bebés nascidos de mães com 40 anos ou mais

Em 2019, foram realizados 1.862 partos em parturientes residentes na Região Autónoma da Madeira (29 dos quais gemelares), significando um decréscimo de 1,9% face a 2018 (1.898 partos), informa a Direcção Regional de Estatística em nova divulgação esta tarde.

No ano em referência, 76,6% dos partos foram de mães com idade entre os 25 e os 39 anos (1.426 partos), 14,8% de mães entre os 15 e os 24 anos (276) e 8,6% de mulheres com 40 ou mais anos (160). A percentagem de mães com 40 ou mais anos foi, em 2019, a mais elevada de sempre e a de mães mais jovens foi a mais alta dos últimos 5 anos. Contudo, como referido, a maior parte das mães tinha entre 25 e 39 anos, dos quais 38,4% referiam-se a mulheres entre 30 e 34 anos, 33,5% entre 35 e 39 anos e 28,1% entre 25 e 29 anos.

De notar ainda que 93,5% das gravidezes levou 37 ou mais semanas, 5,2% entre 32 e 36 semanas, enquanto 0,9% durou entre as 22 e 31 semanas.

Os municípios que registaram maior proporção de partos foram o Funchal (39,3%), seguido de Santa Cruz (19,3%) e Câmara de Lobos (16,6%).

Os dados agora disponibilizados são parte integrante da Publicação “Estatísticas da Saúde da RAM 2019”, cuja edição completa será divulgada em dezembro de 2020.