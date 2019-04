Rastreios de audição no Porto Santo

A empresa madeirense ‘AudiMad’, está no Porto Santo, de quarta feira a sexta-feira, para realizar rastreios de audição.

Esta empresa está a realizar os rastreios no largo dos edifícios públicos, bem no centro da cidade.

A responsável, Vanessa Câmara, disse ao DIÁRIO que o objectivo é “ver o nível da audição das pessoas”.

Vanessa Câmara adiantou ainda que a vinda à lha dourada deve-se ao facto de este ser um novo mercado para a empresa, sendo estes rastreios e despistes importantes porque “isto não dá dores e, geralmente, ninguém trata e tem o devido cuidado”.

“Aconselhar e abrir as mentes das pessoas de que a audição e a visão são importantes” disse Vanessa Câmara.

A ‘AudiMad’ já tem alguns contactos na ilha dourada, que foram previamente realizados, mas todos os interessados poderão fazer os rastreios e ver efectivamente se têm algum problema ou não. Basta ir ao largo dos edifícios públicos, no centro da cidade do Porto Santo, das 10 até às 19 horas, até ao dia 5 do mês corrente.