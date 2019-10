Rafaela Fernandes aceita convite para presidir ao SESARAM

Rafaela Fernandes acaba de aceitar o convite formulado para presidir ao conselho de administração do Serviço de Saúde da Região (SESARAM).

Substitui no cargo Tomásia Alves, deixando por isso de ser Inspectora Regional de Actividades Económicas, lugar que será entregue ao centrista Luís Miguel Rosa.

Ao DIÁRIO, a social-democrata Rafaela Fernandes garantiu tudo fazer pelo melhor, para que a nova missão seja bem sucedida.

Para tal, importa haver “humildade e a primazia do interesse coletivo, valores assumidos pelo PSD/Madeira”, como referiu a habitual colaboradora do nossa espaço de opinião no último artigo, publicado esta semana, no qual assumiu esperar “um parlamento unido em torno das questões que nos unem como ilhéus e não espartilhado por agendas pessoais, que nada têm a ver com a nobre missão do desempenho de um cargo político na primeira instituição de defesa da nossa Região”.