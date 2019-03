Questões relacionadas com os jovens “não se cingem” ao Funchal

“A maturidade política num organismo partidário exige uma estratégia global para toda uma Região, e não se compadece com medidas avulsas e pouco originais, como aquela que foi apresentada ontem pela JS-Madeira, para candidatar o Funchal a ‘Capital Europeia da Juventude’”.

Palavras de Bruno Melim, à margem da reunião da Comissão Política da JSD/M, que decorreu, esta sexta-feira, na sede da Rua dos Netos. O presidente da JSD/M sublinhou que as questões relacionadas com os jovens não se cingem às dificuldades sentidas no concelho do Funchal.

“Ao contrário do PS e da JS locais que têm andado alheados e de costas voltadas para as problemáticas que afectam os jovens madeirenses, a Juventude Social-Democrata tem apresentado medidas concretas para promover a igualdade e a melhoria de condições de vida dos jovens na Madeira e no Porto Santo”, afirmou.

Exemplificando com a moção ‘Liderar a Esperança’, aprovada no último Congresso Regional da Jota, na qual estava plasmada a possibilidade dos estudantes viajarem a 65 euros, para depois o Governo Regional anunciar – em Setembro de 2018 – o Programa Estudante Insular, questionou: “Onde andou a JS a defender os jovens nessa altura? Tem a JS defendido a revisão do subsídio de mobilidade aérea que não é revisto pelo seu Governo da República há 32 meses?”.

Bruno Melim referiu ainda como exemplos de medidas propostas e acolhidas pelo Governo Regional: a criação do Estatuto do Estudante Deslocado, a redução do preço dos transportes terrestres na Região para todos os estudantes e o ‘Programa de Estabilidade’ a 3 anos.

“O que tem a JS a dizer acerca de propostas concretas e estratégicas que visam facilitar a vida de todos os jovens madeirenses e porto-santenses? (...) Nada”, rematou o presidente da Comissão Política Regional da JSD/M.