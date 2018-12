Quatro ‘coletes amarelos’ na Praça do Município

A manifestação que estava marcada para arrancar às 15h, no Funchal, apenas conta, passada meia hora, com quatro manifestantes.

Os protestos dos ‘coletes amarelos’ em Portugal têm sido pouco expressivos. Foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários das últimas semanas em França.

Um dos grupos, Movimento Coletes Amarelos Portugal, num manifesto divulgado na quarta-feira, propõe uma redução de impostos na eletricidade, com incidência nas taxas de audiovisual e emissão de dióxido de carbono, uma diminuição do IVA e do IRC para as micro e pequenas empresas, bem como o fim do imposto sobre produtos petrolíferos e redução para metade do IVA sobre combustíveis.

A lista das manifestações dos ‘coletes amarelos’ na área de atuação da PSP somava 25 protestos em 17 locais das principais cidades do país.