O empréstimo de apoio à tesouraria, o segundo ponto da ordem de trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que visa ajudar a pagar contas em 2020 foi aprovado apenas com uma abstenção.

Segundo Miguel Silva Gouveia o primeiro empréstimo já foi aprovado junto do Santander com spread de 0,19%, o que é bastante generoso tendo em conta o que é prática no mercado.