‘Quadrantes’ considera que reportagem da TVI contém calúnias, difamação e informação falsa

“A Joaquim Chaves Saúde tem já em curso os devidos procedimentos legais de reposição da verdade e do seu bom nome, entre eles o exercício do seu direito de resposta e rectificação junto da TVI”, avança o grupo.

“Toda a narrativa da reportagem assenta no lançamento da suspeição de que a Unidade de Medicina Nuclear privada é um “negócio de milhões”, supostamente obscuro. Lamentavelmente, a jornalista não foi verificar os montantes reais, pois se o tivesse feito teria verificado que a facturação da Joaquim Chaves Saúde ao Governo Regional da Madeira ao longo do período de 9 anos de actividade (2009-2018) na valência de Medicina Nuclear na Madeira foi em média 154 mil euros por ano”, começa por afirmar,

O grupo Joaquim Chaves Saúde, que detém a clínica ‘Quadrantes’, no Funchal, alvo de uma reportagem pela TVI, emitiu um comunicado considerando que essa peça jornalística “ tem um conteúdo abertamente difamatório e calunioso sobre a Joaquim Chaves Saúde e enferma de, incorrecções grosseiras e informação falsa”. Assim, num longo documento enviado à comunicação social pretende esclarecer alguns dos pontos. O conteúdo do comunicado será explicado numa conferência de imprensa convocada para esta sexta-feira, pelas 12h30, nas instalações da clínica.

“Em suma, a reportagem conta assim uma história delirante, com uma narrativa que mistura tratamentos e imagens de Radioterapia com Medicina Nuclear, usando a jornalista repetidamente a expressão “negócio de milhões”, tudo isto com objectivos que não são claros, mas que procuram reforçar as declarações – supostas “denúncias” dos profissionais de saúde entrevistados. São feitas acusações sobre “os privados”, fala-se de mamografias e ressonâncias magnéticas (exames de Imagiologia que não realizamos, nem nunca realizámos na RAM e que nada têm a ver com Medicina Nuclear) surgindo apenas imagens ilustrativas da unidade da Joaquim Chaves Saúde”, conclui.

“Não aceitamos que – por interesses obscuros- seja levianamente posto em causa o bom nome da Joaquim Chaves Saúde, tal como não aceitamos ser colocados no centro de disputas e quezílias políticas ou pessoais que estejam em curso na Região Autónoma da Madeira”, acrescenta, referindo ainda que “o nosso papel é ao lado dos doentes da Madeira, oferecendo-lhes o melhor em cada dia, nas duras batalhas que têm naquele momento, batalhas essas que tomamos como se nossas fossem, pois só assim acreditamos que é possível exercer Medicina”.