PTP requer audição parlamentar sobre o processo de infracção na concessão da Zona Franca

O Partido Trabalhista Português (PTP) vai pedir uma audição parlamentar para esclarecer a situação do processo de infracção despoletado pela UE ao ajuste direito atribuído ao CINM”, para a qual deverão ser convidados o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, o presidente do C.A., Francisco Costa e os administradores executivos José António Câmara e João Machado.

Em causa está a renovação por ajuste directo, e por mais dez anos, da concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) - Zona Franca da Madeira à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), detida maioritariamente pelo Grupo Pestana.