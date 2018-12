PTP propõe voto de congratulação pelo 80º aniversário do Padre Martins

A Representação Parlamentar do PTP na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira submeteu hoje um voto de congratulação intitulado “Pelo 80º aniversário do reverendo padre José Martins Júnior”, que no passado dia 16 de Novembro completou 80 anos de idade.

Para os trabalhistas “o Padre Martins merece ser homenageado pela Assembleia Legislativa da Madeira, pois foi um deputado que durante duas décadas combateu o obscurantismo do regime jardinista que sempre procurou destruir as conquistas do 25 de Abril e afastar esse ideal libertador da mente do nosso povo”.

“O seu currículo fala por si: um lutador, homem de causas, democrata que por direito próprio conquistou um lugar na história da Madeira”, refere o mesmo documento, lembrando

Nascido em 1938, na Banda D’ Além, em Machico, José Martins Júnior, mais conhecido por Padre Martins, foi pároco, político, professor, capelão na Guerra do Ultramar e uma figura incontornável e controversa no panorama político e religioso da Madeira, que os trabalhistas dizem agora querer homenagear.