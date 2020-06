PTP denúncia cobertura anti-democrática

Raquel Coelho, deputada municipal do PTP aproveitou a intervenção que marcou a retomar dos trabalhos da Assembleia Municipal do Funchal para criticar a (não) cobertura da RTP M pela “injustiça” de não dar voz a todas as forças políticas. Repudiou também o “péssimo comportamento dos deputados municipais” que falam fora da Assembleia “para as câmaras de televisão, quando eles (RTP M) recusam fazer o trabalho cá dentro (Assembelia). Todos os outros são ignorados”, acusou.

A única eleita pelo PTP exigiu que a cobertura da Assembleia deve ser nos Paços do Concelho e não fora deste.

Manifestou estranheza que ninguém se sinta indigando com a descriminação, não deixando de também criticar o presidente.

Curiosamente, logo após a intervenção de Raquel Coelho, uma equipa da RTP M chegou para cobrir a sessão.