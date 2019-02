PTP defende medidas proteccionistas para a produção de banana na União Europeia

A candidata do PTP-Madeira às Eleições Europeias esteve esta manhã, junto à GESBA, para lembrar a importância da Comissão Europeia criar “políticas de protecção à produção europeia de banana” e evitar “concorrência desleal”.

Em causa, diz Elsa Mata, estão as negociações entre a Comissão Europeia e países como a Colômbia, Equador e Peru para a implementação de uma nova redução tarifária sobre as importações de banana para a Europa.

“As normas laborais, sociais e sanitárias, são muito mais permissivas do que as exigidas na Europa, o que significa que não conseguimos competir com os baixo custos de produção de banana destes países”, expôs Elsa Mata.