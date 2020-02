PTP critica fracas medidas de prevenção adoptadas pela Região no controlo ao coronavírus

Acompanhando os últimos acontecimentos referentes ao coronavírus, o PTP demonstra a sua apreensão relativamente “à falta de controlo e fracas medidas de prevenção adoptadas pela Região”.

“Somos um destino turístico que recebe pessoas de todos os cantos do mundo, infelizmente algumas zonas as quais já existem relatos de contágio devido à nova epidemia viral, sem que exista o mínimo controlo por parte das autoridades regionais”, diz através de um comunicado de imprensa.

O PTP lamenta o facto de o Aeroporto da Madeira dispor de mecanismos técnicos de controlo de temperatura corporal “que não estão a ser utilizados”.

“As autoridades da Região estão a acreditar em supostas boas práticas por parte de autoridades estrangeiras quando é informação recente que em Itália, por exemplo, um dos países afectados pelo vírus, os passageiros não passam por qualquer controlo ou exame clínico extra os habituais para determinar estados febris indicadores de infecção”, realçou, frisando que “a prevenção e boas práticas sanitárias são os melhores remédios para evitar a propagação do vírus”.

O PTP exige que, no mínimo, sejam postos em acção os mecanismos técnicos de controlo de temperatura corporal no Aeroporto da Madeira, quer em entradas ou saídas da Região, “de modo a que se restrinja ao máximo possível a evolução do coronavírus”.