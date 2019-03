PSP da Madeira volta à pesagem de camiões vários dias consecutivos

A PSP está a realizar operações de pesagem de camiões, em vários pontos da Madeira, com destaque para o Funchal e concelhos limítrofes. Uma ‘operação’ que se prolonga há alguns dias e que está a deixar camionistas e transportadoras com os ‘nervos à flor da pele’.

Vários são os relatos, que nos chegam, a demonstrar o descontentamento, não pelas fiscalização em si, mas pela forma como dizem que está a acontecer. Camionistas e proprietários falam em insensibilidade por parte da PSP, que se reflecte na absoluta intolerância. Dão um exemplo concreto: se um camião carregar terra, muito dificilmente consegue ter a noção exacta do peso. Se ultrapassar (só a título ilustrativo) 50 quilogramas, já são alvo de multa.

As mesmas pessoas defendem que deveria haver diálogo e, eventualmente com intervenção legislativa, haver um acordo para poderem, por exemplo, carregar até ao limite da caixa (desde que legalmente construída), sem, com isso, ficarem sujeitos a multa.

Hoje, a PSP terá estado em São Martinho, na parte da manha, e na zona das Neves, agora à tarde.

Existem dezenas de camiões parados em estaleiros a aguardar que a PSP termine a pesagem.