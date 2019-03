PSD/Ribeira Brava apresentou proposta para reduzir a utilização do plástico

Foi com vista à redução da utilização do plástico e à reutilização de embalagensque os Vereação do PSD na Ribeira Brava, apresentaram esta quinta-feira, 7 de Março, na Reunião de Câmara, uma proposta de cariz ambiental denominada ‘Entrega de uma Garrafa de Água Reutilizável às Crianças do 1º Ciclo’, aprovada por unanimidade.

“Com esta proposta queremos eliminar progressivamente o hábito da utilização do plástico” explicou Jorge Santos. Apesar de ser uma “tarefa árdua”, o vereador social-democrata acredita que “gota a gota é possível alterar os hábitos ambientais da população”, e nada melhor do que “começar pelos mais jovens”.

A garrafa de água reutilizável será entregue pela Autarquia, brevemente, aos alunos do 1.º ciclo que frequentam os estabelecimentos de ensino do Concelho. “Trata-se de uma ‘prenda’ pequena em tamanho, mas de grande utilidade para a sustentabilidade do Ambiente”, sublinhou Jorge Santos.

Nesta reunião, o Voto de Congratulação ao atleta ribeira-bravense, Moisés Faria, pelo título de Campeão Nacional de Juvenis do Lançamento do Dardo, foi outra proposta aprovada por unanimidade.