PSD-Madeira evoca hoje memória de Sá Carneiro com missa na Igreja do Carmo

O PSD/Madeira evoca hoje a memória do fundador e antigo dirigente do PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro, assinalando o 38.º aniversário da sua morte com a celebração de uma missa que decorre esta tarde, pelas 18h30, na Igreja do Carmo. A missa surge depois da deposição de uma coroa de flores no busto daquele que desempenhou um papel histórico no actual regime português, feita esta manhã, na Avenida do Mar.

“Lembrar Sá Carneiro é enaltecer a Democracia e a Autonomia Regional, um Homem para quem a política era encarada como uma missão, para quem a política era encarada como um exercício de dever e de cidadania”, sublinhou Rui Abreu, do PSD-Madeira.

Recorde-se que Francisco Sá Carneiro desempenhou um papel histórico no actual regime de Portugal, ao reconciliar a direita portuguesa com a democracia. Como Primeiro-Ministro superou o teste da governação ao conquistar duas maiorias nas urnas. “Um Homem exemplar que sempre defendeu a Autonomia Política”, lembrou o secretário-Geral do PSD/M.

“Graças a Sá Carneiro, a democracia tornou-se mais sólida e a Autonomia Regional uma realidade que deverá ser defendida e aprofundada pelos Madeirenses e Porto-santenses e respeitadada pelo Governo da República”, concluiu Rui Abreu.