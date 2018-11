PSD/Madeira apresentou 35 propostas de alteração ao Orçamento do Estado

O PSD/Madeira apresentou, hoje, em conferência de imprensa na Assembleia da República, 35 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019, conforme anunciou a deputada Sara Madruga da Costa.

“As propostas incidem sobre o financiamento de 50% do Hospital da Madeira, sobre os juros do empréstimo da Região, subsídio social de mobilidade, ligação marítima entre a Madeira e o continente por ‘ferry’, dívidas dos subsistemas de saúde e encargos com as farmácias, meios de combate aéreo, mas também prevêem benefícios fiscais para as famílias dos estudantes dos estabelecimentos do ensino superior na Madeira, para os produtores de mel-de-cana, sidra e rum e a equiparação fiscal do IHM ao IHRU”, disse.

Sara Madruga da Costa sublinha que “os deputados do PSD/Madeira, na Assembleia da República, “estão, assim, mais uma vez do lado dos madeirenses e exigem que o Governo Socialista e os partidos que o suportam cumpram com os compromissos assumidos e com as responsabilidades da República para com os madeirenses e porto-santenses”.