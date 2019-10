PSD/Machico critica “falta de visão” do investimento da Câmara Municipal no concelho

O PSD/Machico emitiu um comunicado onde lamenta “a falta de visão do Executivo socialista liderado por Ricardo Franco para colocar o concelho de Machico no caminho do progresso e do desenvolvimento”. A afirmação surge no seguimento da aprovação do Orçamento Municipal para o próximo ano, que contou com o voto contra dos social-democratas, que consideram que este é “um orçamento que ronda mais de 10 milhões de euros, média semelhante ao longo dos 6 anos de governação socialista, que espelha falta de visão e nada traz de novo ao concelho nem aos seus Munícipes”.

“Referiram que, na elaboração deste Orçamento, tiveram em conta a auscultação da população. Será que essa auscultação foi feita de forma idêntica àquela que fizeram sobre a ARM e sobre a alteração do feriado do Senhor dos Milagres?”, questiona a vereação Social-democrata, vincando que, no presente orçamento, a população de Machico contribuiu com mais de 2.5 milhões de euros através dos seus impostos e, no entanto, é de lamentar que o Executivo só pretenda investir cerca de 800 mil euros”.

“A população de Machico já financiou o Município em mais de 15 milhões de euros, através dos impostos diretos e indiretos, não obtendo do Executivo qualquer retorno em termos de medidas concretas e tendentes a assegurar o desenvolvimento do concelho”, afirmam os social-democratas, referindo-se aos seis anos de mandato dos socialistas.

O PSD/Machico considera que a mobilidade urbana, “danificada e com falta de manutenção”, assim como a área ambiental “que apresenta sinais visíveis de vários atentados”, o investimento na causa animal “que se resume a um canil construído com qualidade duvidosa” e a falta de investimento na revitalização do comércio local são apenas alguns dos exemplos para evidenciar essa falta de retorno.

“É um orçamento que não vai de encontro às necessidades sentidas pela população e que reflete a incompetência do atual executivo para modernizar Machico”, constatam os Vereadores do PSD, que perguntam: “Será que é isto que a população de Machico quer?”, acrescentando que “Machico merece mais e melhor”.