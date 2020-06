PSD Machico aprova congratulação ao Governo Regional e isenção de taxa do mercado

Os vogais do PSD Machico eleitos à assembleia de freguesia fizeram aprovar, no final do dia de ontem, 12 de Junho, um voto de congratulação ao Governo Regional, pelo apoio que foi dado, desde a primeira hora, ao concelho, nesta fase de combate e contenção à pandemia da Covid-19, agora reforçado para ajudar quem mais precisa.

Um apoio que se materializa através do Fundo de Emergência Social, em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Machico, num montante global de 200.000,00€, que serão distribuídos durante o ano 2020 à população que comprove ter sofrido baixa de rendimento associada à Pandemia.

Entendendo esta medida como fundamental para mitigar, tanto do ponto de vista social quanto económico, os efeitos desta crise, os social-democratas sublinham que a população atingida na freguesia de Machico fica a ganhar com mais esta ajuda, implementada num contexto em que “importa sustentar a retoma e auxiliar as famílias mais penalizadas no regresso à normalidade”.

Foram ainda aprovadas nesta assembleia de freguesia, por unanimidade, uma proposta de isenção da taxa mensal do mercado aos feirantes, medida que o PSD considera estrutural face ao actual contexto de pandemia, para apoiar os comerciantes.

“Efectivamente, os habitantes de Machico não são alheios ao impacto negativo que uma crise desta dimensão acarreta e, nesse sentido, a resposta que se impõe implica medidas de saúde pública - tal como foram prontamente implementadas neste e nos restantes Concelhos da Região - mas não dispensa medidas económicas e de protecção social que contribuam para a normalização e progressiva estabilidade das nossas famílias e empresas”, reforçam os vogais.

Em sentido inverso, o PSD Machico lamenta o voto de protesto apresentado pelo Partido Socialista de Machico ao apoio que o Governo Regional concede à casa do Povo, nomeadamente na entrega de cabazes, considerando que esta posição acaba por ser “incongruente face ao voto de congratulação aprovado ao Governo pelo trabalho desenvolvido em prol de Machico”.

“Mais uma vez, o Partido Socialista afirma a sua falta de coerência quando aprova um voto de louvor ao Governo Regional pelo apoio a Machico e, ao mesmo tempo, um voto de protesto pela falta de solidariedade do Governo ao concelho, na mesma assembleia”, afirmam, vincando “que, mais importante do que arranjar factos ou encenações políticas, na praça pública, o que verdadeiramente importa é garantir que as pessoas se sintam apoiadas nas suas necessidades e incentivadas a lutar pelo futuro deste Município, algo que o Executivo Regional tem conseguido”, rematam.