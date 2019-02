PSD diz que Madeira pode orgulhar-se de ser a primeira a “cuidar de quem cuida”

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, esta sexta-feira (dia 15 de Fevereiro), as instalações da delegação da Associação de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer, para conhecer o trabalho “de grande valor que a Associação desempenha, não só em favor dos doentes, mas também no apoio aos familiares que cuidam destas pessoas”, conforme salientou João Paulo Marques.

O deputado afirmou que, “hoje em dia, é inegável o papel fundamental e de grande valor que desempenham os cuidadores informais e a melhor forma de reconhecer esse trabalho e essa dedicação é oferecendo a essas pessoas as melhores condições para que possam cuidar dos seus familiares em casa”.

Seja na Região ou em todo o país, João Paulo Marques defendeu ser “urgente cuidar de quem cuida” e, por isso, sublinhou que “a Madeira pode orgulhar-se ser a primeira região do país a avançar com o estatuto do cuidador informal”.

“Um documento que dará um conjunto de direitos e deveres a quem cuida, principalmente ao nível dos cuidados de saúde, do apoio psicológico e da formação técnica, que vai permitir garantir a prestação de cuidados com maior segurança”, precisou.

João Paulo Marques disse ainda que o mesmo documento prevê “o pagamento de um apoio financeiro mensal aos cuidadores informais, “que visa precisamente fazer face à disponibilidade que é necessária por parte dos cuidadores, mas também para compensar as despesas em que estas pessoas incorrem para cuidar dos seus familiares”.

Segundo o deputado, “com esta proposta de estatuto do cuidador informal, o Governo Regional prova, por mais uma vez, que a intervenção social e o apoio social são uma das áreas prioritárias da governação, não só apoiando quem mais precisa, mas, com o estatuto do cuidador informal, cuidando de quem cuida e dando condições para que os familiares possam cuidar dos seus doentes em casa, que é onde deles precisam e onde merecem estar”.

Recorde-se que a luta pela aprovação do Estatuto do Cuidador Informal no nosso país vem sendo travada há mais de dois anos e só agora começa a dar frutos.

Na passada quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que estabelece as medidas de apoio ao cuidador informal, mas os detalhes desta proposta estão ainda por conhecer. No Parlamento, está o projecto de lei do BE para criar o Estatuto do Cuidador Informal, cuja votação na especialidade está agendada para dia 21 de Fevereiro.

Na Madeira, o Governo Regional entregou, esta semana, no Parlamento madeirense uma proposta de decreto legislativo que cria o Estatuto do Cuidador Informal na RAM, que deverá entrar em vigor ainda este ano.

Refira-se ainda que, conforme noticiou o DIÁRIO, na edição impressa de quinta-feira, a autoria política do Estatuto do Cuidador Informal na Região tem sido tema de debate por parte dos principais partidos políticos com assento na Assembleia da Madeira.