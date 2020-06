Depois das críticas iniciais do PSD de Gaula e do contra-ataque do executivo JPP da Junta de Freguesia, eis que os sociais-democratas tornam outra vez a ripostar.

Através de comunicado, “a Comissão Política do PSD da Freguesia de Gaula e o Deputado eleito à Assembleia de Freguesia local lamentam, por este meio, a postura demagógica que, mais uma vez, a JPP assumiu, na pessoa do Presidente da Junta de Freguesia, quando confrontado com a inércia, a irresponsabilidade e a falta de resposta que caracterizam a sua actuação, agravada ao longo da pandemia”.

“Uma demagogia ainda ontem reafirmada por um Presidente de Junta que, em vez de responder ou de, no mínimo, procurar resolver os problemas da população que o elegeu, prefere seguir a lógica do ataque ao desbarato que já lhe é habitual, mentindo nas suas afirmações e demonstrando um nervosismo que não se compadece nem tampouco ajuda ao exercício das suas funções na freguesia e não apenas na Assembleia Legislativa da Madeira”, adianta.

E diz ser “falso que o deputado eleito, pelo PSD, à Assembleia de Freguesia se tenha abstido de aprovar apoios às famílias e empresas: a abstenção do deputado em causa verificou-se quanto ao aumento do valor global do orçamento da Junta - que era o que a JPP pretendia - e, não, quanto ao encontro de soluções que existem, internamente e que não implicam maiores gastos ou despesas”.

Os sociais-democratas vincam que “a proposta apresentada pelo PSD diz respeito à canalização dos valores que estavam cabimentados para as Festas entretanto canceladas na freguesia – ao apoio que se impõe, nesta fase, às famílias e empresas de Gaula e foi exactamente isso que o JPP negou, ontem e mais uma vez, numa falta de compromisso com a população que, aliás, já é evidente na forma como esta Junta se relaciona com as instituições locais – de 4.300 euros apenas aplicou 617,82 euros – mas, também, na forma como gere o seu próprio orçamento, do qual, neste período de emergência e de graves carências, apenas foi capaz de aplicar 12,07% da verba disponível”.

Finalmente, assum ser “importante esclarecer que o PSD é um partido de militantes que, nos 11 concelhos e nas 54 freguesias da Região, lutam, diariamente, pelo que é melhor para a sua população, ao contrário de outros que nem sequer são capazes de pensar pela sua própria cabeça. E é por isso que, também na freguesia de Gaula, o PSD continuará a trabalhar e a lutar, afincadamente, para que, em 2021, se retome a paz, a estabilidade e o desenvolvimento desta localidade, assim como o respeito pelo povo, que muitos esqueceram assim que eleitos, conforme, aliás, espelha bem esta situação”.