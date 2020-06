A Comissão Política do PSD da freguesia de Gaula defende que as verbas que estavam destinadas às festividades, entretanto canceladas devido à pandemia de covid-19, venham a ser aplicadas no apoio às famílias e aos comerciantes locais que perderam os seus rendimentos.

Esta proposta que será apresentada, esta quarta-feira, 17 de Junho, em Assembleia de Freguesia, revela uma nota dos social-democrata remetida à imprensa.

“Quando temos verbas na Junta de Freguesia que estavam afectas a festividades entretanto canceladas – como é o caso da Festa de São João Latrão e de outras iniciativas comemorativas em Gaula – não existe qualquer motivo para que as mesmas não sejam afectas, nesta altura difícil, a quem mais precisa”, refere Humberto Bettencourt.

O deputado eleito pelo PSD à Assembleia de Freguesia de Gaula apela a que o JPP, que “tanto tem criticado, através dos meios de comunicação social, o atraso dos apoios por parte do Governo Regional e que se diz ao lado das famílias e empresários use, assim, uma verba que tem ao seu dispor para cumprir com a parte que lhe toca e não se limite a fazer propaganda política sem atender, conforme devia, aos cidadãos da freguesia que, mais do que nunca, precisam de mais acção e menos promessas”.

Humberto Bettencourt lembra ainda a este respeito que, na última Assembleia de Freguesia, apesar da alusão do presidente a uma verba que estava destinada ao apoio a famílias e comerciantes, “essa ajuda ainda não foi disponibilizada”.

Do mesmo modo espera que a sua proposta, “sendo viável e exequível porque o dinheiro existe” venha a ser aprovada amanhã.

“Este não é o tempo para demagogia, mas, sim, para trabalhar, conjuntamente, em nome da recuperação social e económica de Gaula”, conclui.