A vereação social-democrata eleita à Câmara Municipal do Funchal (CMF) congratulou-se, hoje, dia 17 de Junho, pelo anúncio do executivo em atribuir, no próximo Dia da Cidade, a Medalha de Mérito Municipal aos funcionários da autarquia que estiveram ao serviço durante a pandemia.

Reconhecimento esse que o PSD apresentou, como proposta de Voto de Louvor, na reunião camarária da semana passada, recordam os vereadores ‘laranja’.

“É mais do que justo a todos os que, de forma profissional, altruísta e solidária, estiveram sempre presentes e a apoiar quem mais precisava, numa nobre missão que carece de ser valorizada e enaltecida publicamente, tendo sido essa, aliás, a base da proposta entregue ao executivo municipal, na semana passada e pelo PSD, que ficou para apreciar na reunião de amanhã”, sustenta a vereação social-democrata.

Na reunião desta quinta-feira os vereadores do PSD irão também apresentar, na sequência da anterior proposta, um Voto de Louvor ao Governo Regional, “pela forma competente como este geriu o combate e a contenção da doença mas, também, como continua a sustentar o apoio à retoma social e económica, estratégia que, desde a primeira hora, teve um impacto altamente positivo em toda a Região e, naturalmente, no concelho do Funchal”.

“Esperamos que o executivo municipal seja capaz de aprovar este Voto de Louvor, até porque o que está aqui em causa não é a cor partidária mas, sim, um trabalho que, levado a cabo pelo Governo Regional e pelas Autoridades de Saúde da Região, em concertação com os Municípios, foi meritório e capaz de fazer com que a Região, nos seus onze concelhos, gerisse da melhor forma a pandemia e se transformasse, hoje, num exemplo que é reconhecido a nível nacional e internacional”, vincam os vereadores, acrescentando que “é também à população e, neste caso, aos Munícipes do Funchal, que também deve chegar o reconhecimento público, pelo elevado sentido de cidadania que demostraram, em todo este processo”.