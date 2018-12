PSD apresentou programa ‘Apoiar+’ a várias associações

O grupo parlamentar do PSD reuniu-se, hoje, com um conjunto de associações que trabalham com pessoas com necessidades especiais, para apresenta a iniciativa legislativa ‘Apoiar+’.

“Este é um programa regional de atribuição de produtos de apoio a pessoas com deficiência”, explicou João Paulo Marques.

O deputado social-democrata considera esta iniciativa legislativa importante para garantir apoio a pessoas com deficiência ou com necessidades temporárias de apoio.

“Este programa resulta, em primeiro lugar, do contacto próximo com a sociedade civil e de reunião com associações desta área de intervenção”, sublinha.