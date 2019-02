PSD acusa Paulo Cafôfo de ser “presidente em part-time”

O PSD apresentou hoje, na Reunião de Câmara do Funchal, um voto de protesto face às “repetidas ausências” do presidente Paulo Cafôfo.

“Desde a primeira hora em que toma posse, percebemos que esta Câmara [Municipal do Funchal] não tem liderança”, apontou Rubina Leal, sublinhando que “não trata daquilo que é essencial para a nossa Cidade, não dá a cara, não responde, não justifica e está completamente ausente, numa cidade que está completamente abandonada”, acusa a vereadora social-democrata que olha para Paulo Cafôfo como um “presidente em part-time”.

Rubina Leal explicou que o voto de protesto nada tem a ver com ausências pontuais ou com as férias do edil, mas com as “constantes” e “repetidas” ausências.

Em relação à proposta ‘Lojas com História’, o PSD votou favoravelmente, “como sempre faz quando se tratam de medidas positivas”, acusando o executivo camarário do Funchal de fazer diferente e não acolher propostas da oposição nem tão pouco cumprir as deliberações tomadas em Assembleias Municipais.

“Consideramos que é importante distinguir as lojas do nosso comércio tradicional”, diz a vereadora, mas “importa, também, criar condições e medidas de apoio ao comércio”, destacou, recordando a proposta do PSD que visa facilitar o estacionamento de viaturas no centro da Cidade, quer nos parquímetros quer nos parques cobertos municipais, que acabou chumbada pelo executivo.

No que respeita aos benefícios fiscais para os comerciantes, Rubina Leal explicou que estes já estão previstos legalmente e não compreende quais são os apoios efectivos dados pela CMF a estas lojas para manter o seu negócio. “Conheço algumas lojas que já fizeram intervenções com apoios governamentais, mas da Câmara não conheço nenhum apoio monetário efectivo”, rematou a autarca social-democrata.