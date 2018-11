PSD acusa partidos da ‘geringonça’ de “votarem contra a Madeira” na Assembleia da República

O PSD-M emitiu um comunicado em que “lamenta que se tenha perdido mais uma oportunidade para corrigir as injustiças em sede de Orçamento do Estado em matérias relevantes para a Região, como as do subsídio de mobilidade e da redução das taxas de juro, mas, sobretudo, a do novo hospital”.

Os sociais-democratas acusam PS, BE e PCP de, na Assembleia da República, terem prejudicado os madeirenses.

“Ao rejeitarem todas as propostas da Madeira, e em particular a única que exigia ao Governo da República os 50% do financiamento, clarificando o montante global do financiamento prometido e identificando o IVA, da autoria do PSD, o PS, o PCP e o BE demonstraram que quando estão na Madeira dizem-se a favor dos madeirenses, mas em Lisboa, quando têm os meios para assumir a sua palavra, a primeira coisa que fazem é chumbar as propostas que realmente vão ao encontro das soluções”, afirmam.

Se o PS, o PCP e o BE quisessem verdadeiramente que a questão do novo hospital ficasse resolvida, lê-se no comunicado, teriam votado a favor “da melhor proposta e aquela que era a mais completa” e essa proposta era a do PSD.

“Em vez disso, aprovaram a que menos defendia os interesses dos madeirenses, porque não só não clarifica a questão do financiamento como não altera em nada a actual situação. Ou seja, fica tudo na mesma, não passando tudo de uma grande fantochada para mostrar trabalho, quando na verdade nada se resolve. Mais uma vez, o PS, o PCP e o BE votaram contra a Madeira, privilegiando os interesses partidários e da ‘Geringonça’ relativamente à defesa dos madeirenses”, conclui