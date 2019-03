PSD acusa JPP de não se preocupar com a população de Santa Cruz

O Grupo Parlamentar do PSD e a Comissão Política do PSD/Caniço visitaram hoje a estrada de ligação entre a Camacha e o Caniço que está a ser alvo de obras de repavimentação levadas a cabo pelo Governo Regional (GR).

Segundo Joaquim Marujo, esta estrada e a ligação entre o Santo da Serra e a Camacha permitirá a toda a população destas localidades uma ligação mais eficaz que vai permitir escoar o trânsito e melhorar a vida da população. Deu como exemplos a ida para o sintético do canicense que terá também apoio do Governo para a sua remodelação, ou para o cemitério, onde, a partir de agora, “um enterro terá melhores condições para chegar a esta infra-estrutura”.

O deputado social-democrata diz que o GR e o PSD “têm-se preocupado com a população do Caniço, Santa Cruz, Santo da Serra e Camacha” ao contrário do JPP que só pensa em sair das comemorações dos 600 anos quando “deveria preocupar-se em arranjar pelo menos três estradas em péssimas condições”, nomeadamente, duas na Camacha e uma em Santa Cruz.

“Julgamos que o GR vai no bom caminho e tem ajudado as pessoas. O JPP que deveria fazer o mesmo, não o faz em detrimento de outras situações que não a população”, acusa Joaquim Marujo.