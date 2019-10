PSD acusa António Costa de “chutar para canto” as questões da Madeira

Se secretário-geral do PSD/Madeira reagiu, na sua página no Facebook, às intervenções do primeiro-ministro no debate do Programa do Governo, na Assembleia da República. José Prada considera que “oi mais uma oportunidade perdida para afirmar o seu sentido de Estado perante o país” e que António Costa preferiu fazer o que melhor sabe: “prometer”.

“Esqueceu, todavia, de fazer nem que fosse uma simples alusão aos assuntos pendentes com a Madeira – que são muitos – e relegou, mais uma vez, para segundo plano, qualquer que fosse a sua intenção de finalmente trabalhar a favor do nosso povo. Falou do Hospital, sim. No meio dos restantes investimentos nacionais nesta área, seria demasiado mau não haver uma referência ao nosso novo Hospital, ao tal que ia financiar pela metade, depois apenas num quarto e, agora, não se sabe muito bem como nem quando. Uma referência vaga e sem qualquer conteúdo, feita em função do incómodo que os nossos representantes na Assembleia da República fizeram questão de publicamente, em pleno debate, demonstrar”, escreve o secretário-geral do PSD.

Nem mobilidade, nem taxas de juro, nem fundos estruturais, sublinha José Prada. “A valorização da Autonomia que o Governo da República apadrinha é mais um chuto para canto dos problemas que existem. É que, quanto mais não fosse, poderiam ter tido, também aqui, nem que fosse uma referência vaga”.

O dirigente do PSD-M questiona os socialistas madeirenses sobre esta situação. “É tudo normal? As críticas só funcionam para cá? É assim que consideram defender os Madeirenses e Porto-Santenses? É assim que trabalham pela Autonomia”, pergunta.