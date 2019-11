O grupo parlamentar do PS-M apresentou, no parlamento regional, um requerimento para uma audição urgente com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Uma audição que é justificada pelas “notícias publicadas no Diário de Notícias da Madeira, no dia de hoje, que confirma a rescisão do contrato que tem por objecto o transporte marítimo de passageiros e veículos via ferry”.