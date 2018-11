PS quer “acompanhar, mês a mês, o descalabro eleitoral do PSD”

O secretário-geral do Partido Socialista da Madeira, João Pedro Vieira, exigiu, esta tarde, através de comunicado, que os resultados de um estudo social que a Vice-Presidência do Governo Regional encomendou a uma empresa de comunicação do continente sejam tornados públicos “para que os madeirenses possam acompanhar, mês a mês, o descalabro eleitoral do PPD/PSD”.

O porta-voz socialista indigna-se com o valor do referido contrato (100 mil euros), que assegura ser o mais caro “alguma vez estabelecido entre entidades públicas e uma empresa deste tipo”, para a realização de um estudo que serve “para testar, entre outras coisas, mensagens políticas”. “A um ano das eleições regionais, por mais voltas que Pedro Calado procure dar, a verdade é que o Governo Regional adjudicou o maior contrato de sempre, com dinheiros públicos, para a realização de sondagens e estudos de opinião que servirão apenas os propósitos eleitorais do PPD/PSD e do Governo Regional. Na linha, aliás, do que fez este mês, ao pagar publicidade em nome do Governo Regional, com mensagens político-partidárias, em todos os meios de comunicação social regional”, refere a mesma nota enviada à comunicação social. “Depois dos cheques, dos cartazes e da publicidade enganosa, o dinheiro dos madeirenses servirá agora para o PPD/PSD realizar sondagens durante um ano”, concluiu o mesmo responsável.